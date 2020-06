Die zwartgeklede mannen sporen me zó op, net als in die sinistere televisieserie

Haagse postzegel­han­de­laar (59) verdachte van zwendel van geroofde collectie

19:18 Een Haagse postzegelhandelaar (59) ging volgens justitie wel erg makkelijk mee in een zwendel met waardevolle zegels. Via hem werden dure exemplaren verkocht die buit waren gemaakt bij een woningoverval in België.