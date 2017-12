Dief breekt brievenbussen open voor chocola

Dader dodelijke mishandeling toch de cel in

12:39 Het gerechtshof in Den Haag heeft Hagenaar Jerom van K. (30) een gevangenisstraf van veertien maanden opgelegd voor de dodelijke mishandeling van de moord op de Rotterdamse automonteur Ron Faas. De man was in 2016 vrijgesproken door de rechtbank.