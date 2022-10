Dief duwt oudere man naar de grond en steelt fiets van diens vrouw

commentaar Waar zijn de ouders van deze hangjonge­ren?

Delft en Pijnacker-Nootdorp hebben last van hangjongeren. In Delft schrijft de burgemeester een brief aan de ouders en in Pijnacker-Nootdorp is rond winkelcentrum Parade weer een samenscholingsverbod van kracht. Het wordt tijd dat de ouders van de bank komen.

23 oktober