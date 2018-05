Dief gepakt na roof dankzij app

De verdachte beroofde gisteravond even na 18.00 uur een vrouw van haar handtas. Dat gebeurde aan de Groen van Prinstererlaan in Den Haag. Na de roof gingen agenten direct op zoek naar de verdachte. Door middel van de app 'Find my iPhone' kon de zoektocht op een vruchtbaar eind rekenen, zo schrijft politie Loosduinen op Facebook. Ter hoogte van de Werf werd de verdachte gezien. Na een korte achtervolging en een behulpzame Hagenaar kon de verdachte worden aangehouden.

Dankbaar

De dochter van het slachtoffer schrijft op Facebook onder het bericht van de politie dat ze dankbaar is voor de hulp, maar vindt wel dat omstanders hadden kunnen ingrijpen. ,,Super dat jullie mijn moeder zo goed geholpen hebben! Daar zijn wij als gezin erg blij mee. Alleen erg teleurgesteld in de mensen die voorbij liepen toen het gebeurde. Mijn moeder had mijn zusje achterop. Mijn zusje viel van de fiets, m’n moeder gilde 'Help, bel 112!', maar niemand schoot te hulp of vroeg wat er aan de hand was. Topwerk van de agenten, maar mensen kunnen we elkaar niet wat meer helpen?''



