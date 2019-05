Dief haalt AED-kastjes leeg in Bezuidenhout: ‘Een schande!’

Vrijwilligers van Burgerhulpverlening Bezuidenhout hebben bij de politie aangifte gedaan van de verdwijning van twee AED’s in hun wijk. De apparaten voor directe hulp bij mensen met een hartstilstand hingen in kastjes op de hoek van de Cornelis van der Lijnstraat en in de Van der Wyckstraat. Ze zijn in de nacht van maandag op dinsdag leeggehaald.

,,Omdat ze vrij ver uit elkaar liggen, denken we niet aan vandalisme, maar aan een zorgvuldig geplande actie’’, zegt vrijwilliger Patrick ’t Jong. ,,Diefstal is echter zinloos, omdat alle apparatuur een uniek serienummer heeft. Een dader die het op Marktplaats te koop aanbiedt, loopt dus meteen tegen de lamp. Maar daar is het ons niet eens om te doen. Het gaat erom dat er spullen zijn weggehaald die bedoeld zijn om mensenlevens te redden. Om die te stelen is schandalig.’’

Zelden gestolen

In heel Nederland hangen ongeveer 10.000 AED’s en dat aantal groeit. Met 94 kastjes in Bezuidenhout heeft de wijk de grootste AED-dichtheid in Den Haag. Een deel hangt binnen bij bedrijven en instellingen, 22 AED’s hangen buiten in kastjes, zodat ze 24 uur per dag beschikbaar zijn. Patrick ’t Jong: ,,Ze worden zelden gestolen, landelijk ongeveer vijf tot tien stuks per jaar. Daarom is het zo opmerkelijk dat wij er in één nacht twee tegelijk kwijt zijn.’’

Burgerhulpverlening Bezuidenhout is een club van tien vrijwilligers die werkt aan de uitrol van een zogeheten 6-minutenzone in de buurt. Door voldoende kasten te plaatsen en te onderhouden kan overal binnen zes minuten hulp worden verleend aan een slachtoffer met hartproblemen. In de omliggende wijken hebben zich voorts 300 hulpverleners aangemeld. Patrick ’t Jong hoopt dat de dief zich bedenkt en de spullen terugbrengt. Ook roept hij buurtbewoners op een oogje in het zeil houden.

Volledig scherm Dief haalt AED-kastjes leeg in Bezuidenhout © Gratis