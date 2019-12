Dief snaait zeer dure juwelen uit vitrines van Haags Veilinghuis

Verwaar­loosd rijksmonu­ment Huize Ivicke op lijst van 14 bedreigde plekken van Europa

21:07 Huize Ivicke in Wassenaar heeft een shortlist gehaald van de meest bedreigde plekken en erfgoederen van Europa. De historische buitenplaats is al jaren verwaarloosd en momenteel in handen van krakers.