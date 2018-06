Dief steelt voor 1093,59 euro aan lekkernijen en rekent één blikje cola af

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie in Den Haag plaatste gisteren een foto op Twitter van het bonnetje van de boodschappen die de dief éigenlijk had moeten betalen. Bon eigenlijk, want in totaal ging het om boodschappen ter waarde van maar liefst 1093,59 euro.

Of de dief een speciaal etentje ging organiseren, of gewoon zelf lekkere trek had, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de verdachte niet de minste boodschappen probeerde te stelen: onder meer ossenhaas ter waarde van ruim 148 euro, champagne ter waarde van bijna driehonderd euro en een wokpan.