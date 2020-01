Dief van portemonnee Haagse muzikant Ed Struijlaart opgepakt in Den Haag: ‘Boef bood excuses aan’

Moeder van overleden Davey (15): ‘Hij beroofde zichzelf niet van het leven in Schaken­bosch’

12:02 Nooit had Davey (15) het over zelfdoding gehad. Dat de puber twee weken geleden om het leven kwam op zijn kamer in jeugdzorginstelling Schakenbosch, is volgens zijn moeder Tiffany een tragisch ongeval. ,,Direct nadat hij daar werd geplaatst, merkte ik aan alles dat hij weer beter in zijn vel zat."