Diego (14) verongelukte op weg naar ortho

Verslagenheid heerst, op school en ook zeker binnen de klas van Diego en die van zijn broer, zegt Hans Timmermans, rector van het Segbroek College. ,,De vlag hangt halfstok en we zijn vanmorgen begonnen met een bijeenkomst, waarbij ook ouders van leerlingen van de 2-havoklas van Diego waren uitgenodigd. Er is een minuut stilte gehouden, een gedicht voorgedragen, er is gehuild.’’

Precaire situatie

De dag van gisteren was er een om van te huiveren, stelt Timmermans. ,,Het nieuws komt binnen, maar we moesten zeer terughoudend zijn met het informeren van de leerlingen, omdat ons nog niet duidelijk was of Diego’s ouders het al wisten. En dat, terwijl Diego’s broer hier ook op school rondloopt. Een hele precaire situatie, al met al.’’