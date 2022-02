Dienstregeling HTM onder druk door toenemend aantal coronagevallen en quarantaineregels

Zand scheppen, bomen zagen en dakpannen rapen: Den Haag maakt de schade op na stormweek­end

Storm Eunice was nog nauwelijks gaan liggen of de volgende stormwinden dienden zich dit weekend alweer aan. Terwijl de schade nog niet is opgeruimd, blijft het uitkijken geblazen omdat het maar blijft waaien. Zeker aan de kust. Dat opruimen gaat nog wel even duren. ,,Je kan nu nog niet een steiger op. Het waait veel te hard.”

21 februari