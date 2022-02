Dienstregeling HTM onder druk door toenemend aantal coronagevallen onder personeel

Verkiezingskoorts Pv­dA-verkie­zings­pro­gram­ma in liefst acht talen: van Pools, Arabisch tot Haags

Ze zijn er trots op bij de PvdA. Het nieuwe verkiezingsprogramma van de Haagse sociaal- democraten is ‘voor iedereen te lezen’. Een samenvatting van het 90 pagina’s tellende document is namelijk beschikbaar in acht talen: van het Pools en het Arabisch tot ons eigen Haags.

14:56