Diep teleurgesteld in de Britten

In mijn oudejaarsconference, vanavond te zien op TV West om zeven uur, veeg ik de vloer aan met de Britten. Wie denken ze wel dat ze zijn? De liefde kan niet van één kant komen. We worden al twee jaar lang lastiggevallen met mislukte pogingen om tot elkaar te komen. Hectoliters lijm worden gesmeerd om toch vooral de lieve vrede te bewaren. Maar die vrede is er allang niet meer.



Feit: de Britten zitten in de penarie. Ze zijn ten prooi gevallen aan een strijd om de macht in de conservatieve partij - want dat is de brexitshit inmiddels - en zien hoe hun land wordt verrampeneerd door de politiek. Wat is de les die we hiervan leren? Dat niets zo gevaarlijk is als onwetendheid in actie.



Hoe dan ook: ik ben er klaar mee en schreef een venijnig lied waarin ik tekeerga tegen hun achterlijke manieren: Inteeltkoppen, dikke buiken, alcoholverslaafd/ met voetbal zijn ze ook al lang niet meer zo hoogbegaafd/ de vrouwen zijn foeilelijk dus de sex is reteslecht/ en hun bier smaakt als een lijk dat uit de Thames is opgedregd.



Bekijk hier de video van het Brexitlied: