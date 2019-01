Diepe buiging voor bijzonder Zheng

Han Ji en echtgenote Ting kennen we van sterrenrestaurant HanTing. Ze wilden een nieuwe uitdaging en dat werd Zheng. Op dezelfde plek en net zo knetter ambitieus. Bij Zheng draait het om eten, cultuur en de heilzame werking van ingrediënten. In het weekend maken ze menu's van zeven tot twaalf chapters, aangevuld met kunstvoorwerpen op je tafel. Trek voor dit keizerlijk banket enkele uren uit en reken op 96 tot 150 euro per persoon exclusief dranken. Daarvoor krijg je een puntgaaf verzorgde avond, inclusief goed getraind en sympathiek personeel. Voor wie minder wil uitgeven heeft Han doordeweeks de emperor's supreme collection bedacht met drie regionale gerechten.



Het is een beetje een gedoe met chapters, de luxe- en geheime selections. Tip: neem vooraf de site door. Aan tafel wordt ook gewezen op een QR-code voor meer info. Tuur je weer op je mobiel. Vooral niet doen. Ga zitten, kijk om je heen en geef je over aan de ceremonie. De inrichting is prachtig keizerlijk blauw met houtsnijwerken en een zichtlijn op het portret van keizer Qinglong.



We kiezen vier gangen en krijgen kruidenthee van mandarijnenschil en appelcider, goed voor de spijsvertering. Op keizerswaardige wijze verschijnen hapjes in telkens wisselend, wonderschoon Chinees servies.We proeven geraffineerde gerechtjes uit Zuid-China, zoals een kwartel-eitje gemarineerd in jasmijnthee met miso-mayonaise en piepkleine gekaramelliseerde witte sardientjes. En een ragfijn krokantje van zalmbuik met mierikswortelcrème dat tintelt op je tong, kenmerkend voor de Sichuankeuken. Geweldig is het makreelhapje waarin we ook munt en gedroogde zuurkool proeven.