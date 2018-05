Diepe rouw om dood 15-jarige scholier door challenge

Op het Segbroek College in Den Haag zijn op Tweede Pinksterdag veel mensen bijeengekomen voor een herdenkingsbijeenkomst van de 15-jarige Clay Haimé, die zaterdag kwam te overlijden. Zijn familie laat weten dat hij is overleden aan een 'challenge' via sociale media.

Op de website van de school staat in een bericht dat de tiener bij 'een noodlottig ongeval' plotseling om het leven is gekomen. Verder worden geen details gegeven. De tekst vervolgt met: 'Vrijdagmiddag ging Clay nog vrolijk naar huis. Vrijdagavond trof hem het noodlottig ongeluk. Aan de gevolgen daarvan is hij zaterdag overleden'.

Challenge

In een rouwbericht op Facebook schrijft de familie van Clay dat hij zou zijn overleden na het uitvoeren 'een onnozele challenge'. De politie kan dit niet bevestigen. ,,Het is niet zeker dat het dat is geweest'', aldus een woordvoerder van de politie. ,,We weten niet wat er gebeurd is. Wel staat vast dat er geen sprake is van een misdrijf. Er is onderzoek gedaan, maar het is verder niet meer in handen van de politie. Het blijft wel een hele akelige situatie. Het is vreselijk verdrietig.''

Een challenge is een fenomeen op internet waarin, voornamelijk tieners, elkaar uitdagen om gevaarlijke capriolen uit te halen. Wat er precies is gebeurd die vrijdagavond, is nog niet bekend.

Judoka

Clay Haimé, die in 3 havo zat in een speciale topsportklas, was een talentvolle judoka. Hij werd onder meer in februari tweede bij een internationaal toernooi in Vlaardingen in de gewichtsklasse onder 66 kilo bij de categorie onder 18 jaar.

Hij was lid van de Haagse judovereniging Lu Gia Jen. Op de website betuigt de club zijn medeleven. 'Clay, topper, kampioen, maatje, woorden schieten tekort. Het is niet te bevatten. Je blijft voor altijd in onze harten.'