Dieren in Sea Life krijgen een cadeau van Simonis: ‘De haaien zullen al die wijting heel lekker vinden’

Herman Simonis van de bekende Scheveningse vishandel komt de vis persoonlijk afleveren. Met dozen vol mosselen, makreel en andere vis komt hij vrijdagochtend aanrijden. Samen met de dierenverzorgers tilt hij alle dozen naar binnen. ,,De vis wordt bevroren aangeleverd, zodat de pinguïns en otters daar voorlopig weer van kunnen eten.”



Simonis heeft te doen met de lokale bedrijven in Scheveningen. Het idee om vis te doneren ontstond in een appgroep van de ondernemers. ,,Sea Life is natuurlijk gesloten voor bezoekers, net als alle ondernemers op de boulevard. De dieren moet wel blijven eten, dus als we daar dan bij kunnen helpen doen we dat graag.”