Dierenactivisten strijden tegen ‘apenhel’ in Rijswijk

VideoDierenactivisten kwamen vandaag bijeen om te eisen dat het apencentrum in Rijswijk zo snel mogelijk de deuren sluit. De groep protesteert al jaren tegen de dierproeven die in het laboratorium worden uitgevoerd. In september van dit jaar doken undercoverbeelden op waarin de harde behandeling van de apen te zien is. ,,Het blijkt nu dat geen enkele dierproef in de afgelopen jaren zin heeft gehad.”