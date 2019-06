Dierenagent: Een verwaarloosd dier wijst vaak op grotere problematiek

Haar eerste zaak zal officier van justitie Tamara Verdoorn altijd bijblijven. Een puppy was zo mishandeld dat ze opdracht moest geven hem te laten inslapen. Het had er alle schijn van dat hij van de trap was gegooid, maar ze kon het niet bewijzen. De puppy was op straat gevonden en de eigenaar ontkende dat hij het beestje iets ernstigs had aangedaan. ,,Het was heftig’’, zegt Verdoorn. ,,En het is me bijgebleven. Vooral omdat we het niet konden bewijzen. Een dier kan alleen maar piepen als je drukt op de plek waar het pijn heeft, maar meer ook niet.’’