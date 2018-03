Dierenambulance verhuist snel naar nieuwe locatie

Aantal

In dit jaargetijde is het aantal dieren dat de Dierenambulance opvangt relatief laag. Dat maakt de verhuizing ook wat eenvoudiger. De logistieke operatie is op papier al klaar. Voor het transport mag een vrijwilliger een vrachtwagen lenen van zijn baas.



De nieuwbouw voor deze eerste Dierenambulance in Nederland, opgericht in 1972, is dier- en mensvriendelijker. De nieuwbouw kostte meer dan twee miljoen euro. Ruim de helft daarvan is bij elkaar gebracht via particulieren, fondsen en bedrijven. Het andere deel heeft de organisatie de afgelopen tien jaar bij elkaar gespaard.