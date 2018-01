Dierenarts geheel in stijl naar laatste rustplaats

VideoDe overleden mevrouw Bander uit Wassenaar was vroeger dierenarts en 'is altijd met dieren bezig geweest'. Ze werd vandaag geheel in stijl, in een koets met hiervoor twee paarden, van uitvaartcentrum Sorghvliet naar crematorium Ockenburgh gebracht.