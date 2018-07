Dierenasiel zat nog nooit zo vol

Namens Stichting Haags Dierencentrum weet medewerkster Inge Metz niet wat ze meemaakt. ,,Vorig jaar zaten we ook tjokvol om deze tijd van het jaar, maar toen konden we alle honden hier nog opvangen. Zelfs dat lukt nu niet meer.''

Behalve de 50 honden die het oudste asiel van Nederland nu verzorgt, heeft het Haags Dierencentrum inmiddels dus ook een wachtlijst van 27 viervoeters. Op die wachtlijst staan vooral de honden van Hagenaars die vanwege bijvoorbeeld ouderdom of ziekte niet meer in staat zijn om voor hun hond te zorgen.

Bierkaai

,,Die wachtlijst hadden we tot voor kort niet of nauwelijks'', zegt Metz met een mengeling van verontwaardiging en berusting. ,,Het is vechten tegen de bierkaai. Te meer omdat we qua katten ook al tegen de grenzen van onze opvangmogelijkheden aanlopen. En dat terwijl de vakanties in deze regio nog maar net zijn begonnen.''

Natuurlijk, het gaat niet in alle gevallen om dieren die liefdeloos van de hand zijn gedaan. Soms zijn de honden domweg onhandelbaar en worden ze door hun eigenaar met pijn in het hart naar het asiel gebracht. Maar het is de stellige indruk van Metz dat sommige baasjes wel erg snel de handdoek in de ring gooien: ,,Om een idee te geven: alleen al in 2017 hebben we meer dan 1700 zwerfhonden en -katten opgenomen.''