‘Dierenleed? Ik trainde de hond slechts’

Met een rugtas vol attributen zit Charles R. (55) deze vrijdag bij de Haagse politierechter. Hem wordt verweten dat hij zijn hond heeft mishandeld. De geboren Amerikaan legt omstandig uit dat het bij de training hoort. De Mechelse herder moest een muilkorf dragen omdat hij ‘afval en ganzenpoep at op straat’. ,,De hond had diarree.”



En in die halsband zouden geen pennen zitten die in de huid staken. Charles toont een band die reageert op een afstandbediening en piepgeluidjes maakt. De hond zou speels zijn. Maar deskundigen die Bullet in februari onderzochten, komen tot een andere conclusie. Hij was bang en licht agressief geworden.