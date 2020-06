Dierenorganisaties houden zwanen na onthoofding extra in de gaten

Haagse Lintjesre­gen: ‘Een mooier begin van zo’n dag kan eigenlijk niet’

14:11 In het kader van Koningsdag druppelde de lintjesregen vanmorgen boven de Hofstad. Dat had al in april moeten gebeuren, maar door de coronacrisis werd dit uitgesteld. Burgemeester Johan Remkes speldde de koninklijke onderscheidingen niet op, maar overhandigde (‘ik heb een lange arm’) de 23 gedecoreerden (één was met vakantie) om de beurt het doosje met het lintje.