Dierenvriend Anita wilde geen moment van zwanengeboorte missen en nam week vrij: ‘Kwam net aangelopen’

Gouden Pollepel Café Valerie is nu Mosa, waar je komt voor ontspannen sfeer en originele gerechtjes

Het geliefde café Valerie kwam in andere handen en heet nu Mosa. Het is nog steeds een topplek. Hier tafel je ontspannen met originele hapjes binnen aan vintagetafeltjes of buiten op een groot zonnig terras.