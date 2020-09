Dieven (41 en 49) aasden volgens justitie vooral op boren en slijptollen, OM eist 22 en 28 maanden

Slijptollen

De politie vond in woningen aan de Rotterdamstraat, de Stuwstraat en de Zwartsluisstraat in Den Haag en in een box van Shurgard in Rijswijk vele koffers met boren en slijptollen. Beide verdachten zouden betrokken zijn geweest bij de diefstal en handel in deze spullen. Het OM linkt Janus D. daarnaast ook aan een grote partij gestolen gereedschap die werd gevonden in de Scholstraat in Scheveningen. Onder een schuilnaam zou hij ontvreemd gereedschap op Marktplaats aangeboden hebben.