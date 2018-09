Dieven beroven met geweld telecomzaak op Goeverneurlaan

Getuigen zagen de overvallers de winkel compleet overhoop halen, meldt calamiteitensite District8. Een slachtoffer zag het trio de winkel uitrennen richting de Van Oosterwijk Bruynstraat. Daar stapten ze in een donkerkleurige auto en reden ze weg richting de Laakkade. De politie verrichtte tot nu toe nog geen aanhoudingen en is een onderzoek gestart. Agenten zijn nog op zoek naar getuigen en plaatsen signalementen op sociale media.

Verdachten

De drie verdachten zouden donkergetinte mannen zijn en droegen gezichtsbedekking tijdens de overval. Verdachte 1 was rond de 20 jaar oud, 1.75 meter lang en had een fors postuur. Hij droeg een zwart jack, een donkerkleurige spijkerbroek en zwarte schoenen.



Verdachte 2 was rond de 18 jaar oud en 'opvallend klein'. De politie denkt ongeveer 1.50 meter lang. Hij droeg een capuchon over zijn hoofd met daaronder zeer kort, gemillimeterd zwart haar. Verder droeg hij een zwart trainingspak met zwarte schoenen.



Verdachte 3 was ongeveer 20 jaar oud, 1.60 meter lang met een slank postuur. Hij droeg een donkerkleurig trainingspak en zwarte schoenen.



Getuigen kunnen bellen naar 0900-8844, of anoniem naar 0800-7000.