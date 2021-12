Dieven gaan los in parkeergarage van HagaZiekenhuis: ‘Ruim dertig auto-inbraken in één maand tijd’

Ellende bij Denk zet Arnoud aan het denken: ‘We doen toch maar mee aan verkiezin­gen, maar zonder mij’

De interne strubbelingen binnen de partij Denk in Den Haag hebben tot twijfels geleid bij andere islamitische Haagse politici over een goede uitslag bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Partij van de Eenheid (PvdE), die had aangekondigd te stoppen, doet daarom toch weer mee in maart. De kans is groot dat meer partijen volgen.

17 december