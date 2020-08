Dieven jagen op elektrische fiets: ‘Gebruik twee sloten. Laat de fiets niet onbeheerd achter’

Toen Nederland in maart massaal thuis kwam te zitten vanwege de coronamaatregelen en de criminaliteit afnam, werd er in Den Haag en omliggende gemeenten één object juist meer gestolen dan in de eerste twee maanden: de elektrische fiets. Het aantal bleef stijgen tot afgelopen woensdag het aantal aangiftes bij de politie in de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Den Haag neerkwam op 404 stuks. In heel 2019 was dat aantal in die gemeenten niet hoger dan 254. Ook in het Westland waarschuwde de politie er onlangs voor dat de e-bike een gewild object voor dieven was.