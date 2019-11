Dieven kopen hamburgers en onderbroek met gestolen bankpas van Haagse muzikant Ed Struijlaart

‘Hadden ze last van hun geweten of dachten ze dat ze gepakt zouden worden?’, vraagt Struijlaart zich af in een relaas op zijn eigen website. De portemonnee van de zanger werd afgelopen zaterdag uit de kleedkamer van theater Odeon in Zwolle gestolen. Al snel merkte hij dat er op verschillende plekken in de Overijsselse stad contactloos was gepind met zijn pinpas.