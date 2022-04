Dieven op heterdaad betrapt bij inbraak op snackbar, nog twee verdachten spoorloos

De twee andere inbrekers konden wel wegkomen. De politie is op zoek naar hen en komt graag in contact met getuigen. Een van de verdachten vluchtte te voet op de Isinghstraat richting de Van Musschenbroekstraat. Hij is 1.80 meter lang en droeg tijdens de inbraak zwarte kleding en een bivakmuts. De derde verdachte was ook donker gekleed en had een zwarte helm op. Het is niet bekend in welke richting deze inbreker gevlucht is.