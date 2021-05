Dieven richten spoor van vernieling aan langs de Erasmusweg, twaalf autoramen ingeslagen

Ook zijn er spullen gestolen uit de auto's. Zo zijn er meerdere autoradio's geroofd. De politie heeft te plaatse de situatie bekeken en zal aangiftes van getroffenen opnemen. Onbekend is of er mensen zijn die verdachte mensen rond de auto’s hebben gezien.

Volgens de politie had een getuige twee personen gezien die op de Erasmusweg een autoruit vernielden. ,,We zagen vervolgens dat daar vanaf de Assumburgweg tot aan de Medlerstraat tien auto’s vernield waren. En we troffen daar in de buurt ook een invalidewagen aan op z’n kant. Op de Lockhorststraat troffen we ook twee auto’s met schade (ingeslagen ruiten). Een van deze auto’s, een Transporter, was bespoten met brandblusvloeistof. De twee personen hadden donkere kleding en zwarte hoodies.”