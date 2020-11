Digitaal stemmen maakt Haagse raad boos en verdrietig: ‘waar is de nooduitgang?’

Haagse raadsleden mopperen over hoe ze donderdagavond digitaal stemmen over de begroting van de gemeente van volgend jaar. Vanuit huis videovergaderen ze via Teams, omdat vanwege corona niet 45 politici bij elkaar mogen komen. ,,In drie kwartier hebben we vijf stemmingen gedaan, we moeten er nog 130”, vertelt PvdA-raadslid Janneke Holman.

De raad begon om half acht met vergaderen, en is nog bezig (volg de stemmingen hier).

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag net als Holman op het stadhuis, elk in de eigen fractiekamers. ,,Waar is hier de nooduitgang?”, appt hij. De rest van de volksvertegenwoordigers zit thuis achter de computer en wordt via Google Docs en een ‘tweede scherm’ door de lijst met moties en amendementen geloodst.

Helpdesk

Dat gaat stroef, regelmatig lukt het enkele raadsleden niet om de stem elektronisch over te brengen naar de uitgestorven raadszaal. Daar zitten nu alleen de griffier, vice-voorzitter Chris van der Helm -die gelijktijdig debatleider en technische helpdesk is-, ondersteund door een technische dienst. Die heeft bij alle raadsleden instructies gegeven, en waar nodig mensen voorzien van de juiste apparatuur.

Op verzoek van AD/Haagsche Courant hebben raadsleden gefilmd hoe dat in z’n werk gaat. De vergadering is de eerste ooit in Den Haag waar digitaal gestemd wordt. De wet schreef altijd voor dat de politici ‘in vergadering bijeen’ moeten zijn. Dat is om te zorgen dat besluiten door zoveel mogelijk volksvertegenwoordigers worden genomen: er is een minimum aantal.

Het is meteen een van de belangrijkste stemmingen van het jaar: de begroting voor volgend jaar moet worden goedgekeurd, met 2,7 miljard euro aan inkomsten en uitgaven van de hofstad.

Verboden

Vanwege de coronamaatregelen is nu een bijeenkomst met 30 mensen sinds deze week verboden, zelfs de uitzondering voor raadsvergaderingen is nu niet mer van kracht. Daarom moeten de raadsleden via een beveiligde website meer dan 130 keer kiezen of ze voor of tegen voorstellen en aanpassingen zijn die hun collega’s hebben gedaan.

De PVV wil dit nooit meer, zegt fractievoorzitter Sebastiaan Kruis. Het is namelijk niet alleen onhandig. ,,Het is saaie tv”, appt zijn SP-collega Lesley Arp.

