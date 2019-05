Digitale reclamezuilen uur lang ‘stil’ tijdens Dodenherdenking

De gemeente heeft, na vragen van Groep de Mos, verzocht om deze speciale beelden bij exploitant JCDecaux. Dit bedrijf doet dit op deze manier al langer in Amsterdam. ,,We hebben contact gehad met JCDecaux en daarna is het in een stroomversnelling gekomen. We doen dit uit respect voor het oorlogsverleden’’, vertelt wethouder Richard de Mos.



De gemeente wil volgend jaar rond Dodenherdenking boodschappen op de zogeheten mupi’s die te linken zijn aan de Haagse oorlogsgeschiedenis. ,,We gaan daar komend jaar over nadenken en met mensen in gesprek.’’



Op de commerciële zuilen was afgelopen maanden veel kritiek. Veel Hagenaars vonden de reclamefilmpjes op de zogeheten mupi’s niet passen in het historische centrum. Volgens De Mos laat de herdenkingsboodschap van morgen zien dat je ook goede dingen met de mupi’s kunt doen.



