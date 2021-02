Dik pak sneeuw zorgt voor veel plezier: ‘Zo kunnen we toch een beetje op wintersport’

Rugbyers trotseren het gure weer en duiken in ijskoude zee voor jeugdspe­lers

7 februari De temperatuur was zondag ver onder het vriespunt en op het strand stond een gure, harde wind. Toch stonden er om 8 uur ’s ochtends tien rugbyers zich in de sneeuw om te kleden. Al drie weken lang zwemmen ze elke ochtend in zee om geld op te halen voor de jeugd van de Haagsche Rugby Club en zondagochtend wilden ze niet overslaan. ,,Die sneeuw en het koude weer maakt het juist mooi’’, zei Andrew Koppert.