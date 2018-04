Dikke mensen geweerd bij erewacht dodenherdenking

Discriminatie

Het besluit van de vereniging, dat in een ledenvergadering is genomen, is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Vrijwilliger Bas Jongeneel voelt zich gediscrimineerd. Hij heeft twee keer in de erewacht gestaan en wilde dat dit jaar graag weer doen. Maar gezien zijn forse postuur voelt hij zich nu genoodzaakt daarvan af te zien. ,,Ik voel me vernederd door het besluit van de vereniging. Ja, ik heb een buik, maar ik pas prima in de overall. Dat het niet mooi zou staan is een kulargument. Waar houdt het op? Gaan ze mensen met een hazenlip straks ook weren. Het is gewoon discriminatie.''