Dikke muren Haagse bunkers beschermen tegen hackers in cyberoorlog

Ze zijn oud, overwoekerd met onkruid maar hypermodern als het gaat om het winnen van de cyberoorlog. De ouderwetse Haagse bunkers zijn in trek bij bedrijven die computergegevens opslaan en één was gisteren al inzet van een rechtszaak.

Het draait allemaal om de dikke muren van de bunker. Die beschermen de megaserver in de bunker tegen magneetstraling. Want ging het cybercriminelen eerst alleen om het stelen van gegevens, de nieuwste trend is nu het vernietigen ervan.

,,Er is een methode die uiterst effectief is en dat is een magneet bij een datacenter houden. Dat maakt alles kapot'', zegt advocaat Jan-Rob van Manen. Hij staat het bedrijf Obe-one bij. Het is een bedrijf dat datacenters fysiek beschermt. Op dit moment heeft het een bunker in Park Clingendael in de verkoop.

Enkele bedrijven in het Midden- Oosten zouden met een magneet al compleet zijn vernietigd. ,,Het gaat ook niet alleen om cybercriminelen, maar ook oorlogen zullen steeds meer zo gevoerd worden. Geen wapengekletter meer, maar het zal draaien om het platleggen of vernietigen van data.''

Van Manen stelt net als Raymond Bierens van Obe-one dat de overheid, waaronder Defensie, en KPN al gebruikmaken van de bunkers. Langzamerhand zouden nu meer bedrijven geïnteresseerd raken om hun gevoelige gegevens veilig op te slaan.

Villa Maarheeze

Bierens, die de hospitaalbunker bij de Van Ouwenlaan al in 2015 kocht, wil de bunker daarom nu verkopen. Een interessante gegadigde is volgens Bierens een consortium van datacenters dat onlangs ook al in Zeeland een bunker kocht.

Een probleem: de bunker in Clingendael is in bezit genomen door een man uit Wassenaar. ,,We weten niet precies wanneer hij kwam. Maar ineens was hij er, en zijn er ook allerlei bedrijfjes op het adres van de bunker ingeschreven'', zegt Bierens.

Hij spande met Van Manen een kort geding aan om de man met een gerechtelijk bevel uit de bunker te krijgen. De rechtbank doet donderdag uitspraak.

De man zelf was gisteren niet aanwezig bij het kort geding. Het gaat om een man die eerder ook al Villa Maarheeze, het hoofdkwartier van de buitenlandse inlichtingendienst in Wassenaar 'bezette'. Hoe hij hier terechtkwam, is onduidelijk.