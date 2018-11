Diligentia beste kleine theater: 'Statistisch gezien waren we kansloos'

Dit is dus een andere prijs dan die van de ANWB?

,,Ja, dit zijn de prijzen van de Vereniging Vrije Theater Producenten, een club waar 22 producenten bij zijn aangesloten.‘’



Had u de winst verwacht?

,,Als je er een kansberekening van Jan Beuving (cabaretier-wiskundige, red.) op had losgelaten waren we volstrekt kansloos geweest. Door ons specifieke programma doen we namelijk maar met zes producenten rechtstreeks zaken.‘’



Waarom dan toch de eer?

,,Wij hebben een aantal jaren geleden de bewuste keuze gemaakt om ons met Diligentia en theater PePijn voornamelijk op cabaret te concentreren. Ook hebben we ons volledig gericht op onlinemarketing. Wij geven geen seizoenbrochure uit en we hebben twee momenten in het jaar waarop de kaartverkoop voor nieuwe programma's begint: in april/mei en januari. Anders dan bij andere theaters heb je daardoor bij ons minder last van keuzestress.''