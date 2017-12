Dillewaard breekt arm in z'n eerste kickbokspartij, maar vecht door

Hij verloor de partij in de Sportcampus tegen Anil Dubar over vijf ronden uiteindelijk op punten.



Dillewaard is al zijn leven lang bokser. Hij stond precies honderd keer in de ring. Omdat zijn tegenstander Dubar alleen tegen hem wilde kickboksen, besloot de veteraan de uitdaging aan te gaan.



,,Het ging op zich best lekker. Jammer van die blessure. Ik heb na die breuk nog een aantal schoppen met die arm weten te blokken.''



Dillewaard wordt vandaag of morgen aan zijn arm geopereerd. ,,Het is een flinke breuk."