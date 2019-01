Diner of massage voor een prikkie

Of je nu alleen de puntjes wil laten bijknippen of jezelf een compleet nieuwe coupe wil laten aanmeten: het kan bij de Nederlandse Kappersakademie aan de Steenvoordelaan in Rijswijk. De deur wordt er dagelijks platgelopen door mensen die een prikkie betalen voor een was-, knip-, föhn-, stijl- of kleurbehandeling. ,,We ontvangen hier zo’n zeventig klanten per dag”, vertelt Wendy Puymeras. ,,Klanten worden van begin tot eind geholpen door kappersstudenten die een mbo 2, 3 of 4-opleiding volgen.”