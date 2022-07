Dinsdag naar Scheveningen? Den Haag komt met goedkoop reisadvies als je je auto in de stad zet

Vanwege de verwachte hitte roept de gemeente Den Haag mensen op om dinsdag niet met de auto naar het strand van Scheveningen en Kijkduin te komen. Ze kunnen het beste gebruik maken van openbaar vervoer, fiets of scooter, aldus de gemeente. Wie wel met de auto komt, kan hem verrassend goedkoop in de stad neerzetten en met het ov verder reizen naar Scheveningen.

Den Haag verwacht dat het “gezellig druk” wordt op het strand. De wegen richting de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin lopen op zulke dagen vaak helemaal vast. Ook parkeergarages staan snel vol. Dat betekent dat mensen in de brandende zon in de auto stilstaan in de file. De gemeente adviseert gestrande strandgangers om genoeg water te drinken.

,,Reist u toch met de auto? Vermijd file door gebruik te maken van Park + Beach”, klinkt het advies van de gemeente. Dat dat kan bijzonder goedkoop uitpakken voor de automobilist en zijn passagiers. Voor slechts 5 euro kun je je auto in een parkeergarage in Den Haag zetten, om vervolgens met de tram of op de fiets naar Scheveningen te gaan.

Dat tarief geldt voor één persoon. Voor elke medereiziger wordt één euro extra per persoon gerekend. Voor meer informatie kun je kijken op de website van Park Beach. ,,Wilt u toch in Scheveningen zelf parkeren? Morgen is de kans groot dat u in de file terechtkomt of dat er geen parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn”, zegt de gemeente. ,,Dus kom vroeg (voor 10.00 uur) en maak gebruik van een van de parkeergarages.”

