Diplomaat blijft wanbetaler parkeerboetes, Libië met stip op 1

Over alle ambassades en internationale organisatie gezien gaat het om een kleine duizend parkeerboetes, in feite naheffingen. De tien grootste wanbetalers zijn samen goed voor bijna 750 openstaande naheffingen, met een gezamenlijke waarde van ruim 48.000 euro.



Libische diplomaten staan met 182 openstaande boetes met stip op 1. Daarna volgen Egypte (120) en Rusland (112). Desondanks ziet de gemeente wel een verbetering in het betalingsgedrag bij de Russen, die de ‘ranglijst’ vorig jaar nog aanvoerden. Ook Georgische en Afghaanse afgevaardigden tonen beterschap. Bosnië-Herzegovina en Kazachstan zijn nieuw in de top tien.



Eind 2016 stond er een bedrag van 31.000 euro open. Dat is dus flink opgelopen. Nu staan er een kleine 1000 naheffingen open, waarvoor de gemeente Den Haag per stuk 61 euro rekent.



