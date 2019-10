Diplomaat rijdt fietser aan op Tournooiveld

Snel scoren het nieuwe wapen van eersteklas­ser Die Haghe: 'Moet er gewoon staan'

2 oktober SV Die Haghe is flitsend aan het seizoen begonnen. Ook in de tweede wedstrijd van het seizoen kwam de ploeg van Wim de Jong binnen luttele seconden op voorsprong. Tegen VELO scoorden de zwart-witten zelfs drie keer binnen een kwartier. Was getekend: Sami Aoulad Said.