Diplomatenzoon volgens OM betrokken bij berovingen in Zuiderpark

Hij ging er op 29 augustus 2019 met een vriend een beetje ‘lol trappen’. Ze dronken twee flessen wodka leeg en zouden vervolgens drie mensen aangevallen hebben. Prince T. (20), de diplomatenzoon, is geboren in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. ,,Ik was dronken, ik weet niet meer wat er gebeurde die nacht”, verklaarde hij maandag bij de Haagse rechtbank over de gebeurtenissen in het Zuiderpark.