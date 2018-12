Diplomatiek dromen in nieuw hotel in hartje Den Haag

Aan de Lange Vijverberg zijn, op misschien wel de mooiste locatie van de stad, 101 hotelsuites gerealiseerd. Met hun moderne interieur en compleet uitgeruste keukens zien ze eruit als foto's in een hip woonmagazine. Home away from home is dan ook het motto in Staybridge Suites, vertelt algemeen manager Floor Hilhorst. ,,Reizigers die voor langere tijd in Den Haag verblijven, moeten zich hier helemaal thuis voelen. Je kunt een nachtje in ons hotel boeken, maar ook een paar maanden. In tegenstelling tot veel bestaande hotels, richten wij ons op long stay."