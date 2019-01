'Directeur Comm verdient zo'n zeven euro per bezoeker'

Communicatiemuseum COMM is in opspraak geraakt. Geldverspilling en grootheidswaan hebben het Haagse museum aan de rand van de afgrond gebracht, schetst het journalistieke platform Follow the Money. Onzin, meent het museum: ,,We herkennen ons niet in dit beeld.''

,,Ontluisterend dat die man zo zijn goddelijke gang heeft kunnen gaan'' zegt voormalig Haags cultuurwethouder Joris Wijsmuller. De huidige fractieleider van de Haagse Stadspartij kan er maar moeilijk bij dat de directeur van een klein museum als COMM afgelopen jaren gemiddeld 180.000 euro zou hebben opgestreken. Ofwel: zo'n zeven euro per betalende bezoeker.

En dat is maar een van de verbijsterende feiten uit het verhaal. Opvallend zijn de 'megalomane' plannen die rond 2015 worden bedacht om het voormalige PTT-museum met jaarlijks zo'n 26.000 bezoekers uit het slop te trekken. Anderhalf jaar gaat de tent dicht voor een verbouwing van bijna 11 miljoen euro.

Directeur Walraven (in 2008 nog winnaar van de ondernemersprijs Haaglanden voor zijn Dutch Water Dreams dat een paar jaar later het loodje legt) trekt voor de marketing van het nieuwe, hippe COMM liefst negen ton uit. Dat is nauwelijks minder dan het marketingbudget van het Rijksmuseum. Helemaal bijzonder: bijna de helft van dat bedrag gaat, met medeweten van de raad van toezicht, naar bedrijven waarvan Tobias Walraven mede-eigenaar is.

De enorme spendeerdrift zou het COMM bijna genekt hebben, zo stelt Follow the Money (FTM). De pot van 75 miljoen gulden, die het bedrijf in 1998 bij de verzelfstandiging nog als bruidsschat van de PTT meekreeg, is inmiddels zo goed als leeg.

Geschrokken

Het museum wil niet uitgebreid reageren op de publicatie. Wel staat op de website een korte verklaring: ,,Wij nemen nadrukkelijk afstand van de inhoud van het artikel'', heet het. In het artikel zelf noemt de raad van toezicht de bezoldiging van directeur Walraven 'gerechtvaardigd'. Ook staat het nog steeds achter het grote marketingbudget.

Anderen hebben het verhaal met grote ogen gelezen. ,,We zijn erg geschrokken'', zegt een woordvoerder van Metamorfoze. Het bureau dat projecten voor het behoud van archieven subsidieert, gaf het Haagse communicatiemuseum in 2016 nog 30.000 euro. ,,Maar ons geld is in elk geval niet naar de reguliere bedrijfsvoering van het museum gegaan.''

Ook het Mondriaanfonds (90.000 euro voor herinrichting en vernieuwing), Fonds 1818 en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben financieel bijgedragen aan het communicatiemuseum. Net als de gemeente Den Haag, dat het museum in 2015 32.000 euro gaf voor cultureel ondernemerschap.

Kwetsbaar