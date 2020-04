Directeur GGD Haaglanden werkt non-stop sinds eerste besmetting op 29 februari: ‘De IC-afdeling mag niet vol raken’

Een goede maand later geeft Annette de Boer geen handen meer. Pakt de verslaggever zelf koffie en vertelt ze in een kale spreekkamer waar de stoelen zo ver mogelijk uit elkaar staan. De tijd voor het interview is strak afgebakend, want ze moet straks weg. Sinds die 29ste februari werkt ze zeven dagen per week. ,,Maar werkweken van tachtig uur maken, daar ben ik niet goed in. Er zijn er die dat kunnen, maar ik moet mij kunnen ontspannen. Met wandelingetjes , lekker eten, af en toe een film, een spelletje.”



De directeur ziet er fit uit, hoewel haar gezicht wel wat bleek is. ,,Om even terug te komen op die studente. Ze heeft ook goed gehandeld hè. Het was in een tijd dat ik al zat te wachten op wanneer het eerste geval aan de orde zou zijn. Voor mezelf had ik toen al het gevoel dat het niet alleen bij haar zou blijven, maar dat een groot deel van Nederland besmet zou raken. Dat komt omdat ik van huis uit epidemioloog (voorkoming en verspreiding van ziekten, red) ben en ik tot 2011 bij het RIVM gewerkt heb. Ik weet hoe het kan gaan.”