Directeur Hans Huizer: 'Met het pamperen van leerlingen red je het niet'

Journalisten die de school belden? Hans Huizer (66) stond ze zelden te woord. ,,Dan was er ergens in het land een steekpartij rondom een school en werd ons gevraagd hoe wij daar als binnenstadschool in de grote stad mee omgaan. Maar: wij hebben hier nooit een steekpartij gehad.‘’



Nu zijn afscheid van de Johan de Witt Scholengroep een feit is, wil Huizer wel een keer terugkijken op een bewogen tijd in het Haagse onderwijs en zijn rol daarin.,,Ik heb de lerarenopleiding gedaan en kortstondig lesgegeven op de basisschool. Maar heel snel kwam ik tot het besef: de kinderen daar redden zich toch wel, of ik er nu wel of niet ben. Dus ben ik naar De Einder gegaan, school voor speciaal onderwijs. Daar kon ik wél het verschil maken.''