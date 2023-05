Directeur Kunstacademie laat zich niet zomaar ontslaan: brandbrieven naar minister gestuurd

Mijn Tuin Simon ziet tuinieren als geven en nemen: ‘Je wint en je verliest’

Simon Geleijnse is dol op tuinieren. Niets zo ontspannend -na een dag hard werken achter de computer- om even de tuin in te gaan en met de handen in de aarde te wroeten. Maar ‘modern’ tuinieren brengt wel steeds meer uitdagingen met zich mee.