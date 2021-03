Directeur Marieke Schoenmakers stapt op na onderzoek naar onveilige werksfeer bij kunstacademie

In november vorig jaar besloot de schoolleiding dat onderzoek in te stellen nadat zich klachten hadden opgestapeld over een onveilige werksfeer. Aanleiding was een artikel in NRC Handelsblad over wangedrag van een oud-student die tussen 2008 tot 2013 op school zat. Meerdere mannen en vrouwen zeiden slachtoffer te zijn geweest van verkrachting, aanranding, geweldpleging, intimidatie en stalking. Signalen zouden door de schoolleiding nooit zijn opgepakt.