Directeur museum COMM huurde eigen bedrijven in voor verbouwing

GGD maakt zich zorgen om toename schurft in Haagse regio

7:03 Niet alleen studenten moeten oppassen voor schurft, iedereen in de regio Haaglanden doet er goed aan op zijn of haar hoede te zijn voor de huidaandoening. Bij de GGD Haaglanden bestaat de indruk dat schurft een toenemend probleem is in de regio.