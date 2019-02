Directeur Nederlands Dans Theater gaat weg na dit seizoen

Even vragen aan Op zoek naar mannen die durven zingen voor strandope­ra

17:11 Bij Kwekers in de Kunst, producent van dikwijls grootschalige muziektheatervoorstellingen, weten ze vooraf altijd één ding zeker: mannen die willen zingen zijn dun gezaaid. Vraag dat maar aan Rick Schoonbeek, de regisseur die nu op zoek is naar mannen voor de strandopera Aïda aan zee in Scheveningen, in juni.